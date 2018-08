Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für TAG Immobilien von 20 auf 22 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Portfolio des Immobilienunternehmens habe weiteres Potenzial, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Montag vorliegenden Studie. Nach den Halbjahreszahlen passte er seine Schätzungen nach oben an. Die operative Entwicklung sei besser als von ihm erwartet./ajx/tih Datum der Analyse: 13.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0014 2018-08-13/09:27

ISIN: DE0008303504