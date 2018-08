Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Schaeffler von 19 auf 17 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Nach den Quartalszahlen habe er seine Schätzungen für das Automotive-Geschäft reduziert, für das Ersatzteil- und Industriegeschäft aber erhöht, schrieb Analyst Sascha Gommel in einer am Montag vorliegenden Studie. In der Summe sinke seine Prognose für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) für 2018./ajx/tih Datum der Analyse: 13.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000SHA0159