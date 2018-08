Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Neben der Türkei-Krise prägt ein Kurssturz der Bayer-Aktien den Wochenauftakt an Europas Börsen. Bayer brechen um mehr als 10 Prozent ein auf 83,46 Euro. Ein US-Gericht hat den nun zu Bayer gehörenden Agrarkonzern Monsanto zu einer Zahlung von 289,2 Millionen Dollar oder 253 Millionen Euro verurteilt, da zwei seiner starken Unkrautvernichter Krebs verursacht haben könnten. "Ein Rückschlag für Bayer", sagt ein Händler zu dem Urteil.

Daneben bleibt der Markt im Bann der türkischen Lira. Sie bleibt massiv angeschlagen. Der Dollar steigt im Hoch weiter über das Niveau von 7 Lira und liegt aktuell bei 6,90. DAX und Euro-Stoxx-50 fallen im frühen Handel um 0,7 bzw. 0,6 Prozent. Mit 12.3339 Punkten kann der DAX die Unterstützung bei 12.400 Punkten nicht mehr verteidigen.

"Die Türkei könnte sich an den IWF wenden, die Beziehungen zu den USA verbessern, Kapitalverkehrskontrollen einführen oder die Zinsen erhöhen", sagt Simon Derrick, Devisenstratege der Bank of New York Mellon. Diesen Möglichkeiten hat die Erdogan-Regierung aber zunächst eine Absage erteilt. Stattdessen stellt sie den Banken des Landes zusätzliche Liquidität zur Verfügung. Der türkische Präsident hat am Wochenende erneut kämpferische Töne angeschlagen und sieht sein Land als Opfer einer gezielten Operation.

Neben Bayer führen Banken die Verliererliste an

"DAX und Euro-Stoxx-50 dürften sich eins zu eins mit der türkischen Lira bewegen", sagt ein weiterer Marktteilnehmer. Händler sorgen sich vor allem um die Ansteckungsgefahr: Auch der südafrikanische Rand gerät unter schweren Abverkaufsdruck. In Asien verlieren die Aktienindizes auf breiter Front etwa 2 Prozent. In Europa stehen vor allem die Bankenwerte im Blick. Sie gelten als ungenügend abgesichert gegen den Lira-Verfall. Deutsche Bank fallen um 2 Prozent und Commerzbank um 1,5 Prozent. BBVA geben um 2,7 Prozent nach. Der Branchenindex der europäischen Banken fällt um 0,9 Prozent und damit nur unwesentlich weniger als der Pharma-Index, der um 1 Prozent nachgibt.

Schweizer Franken auf Jahres-Hoch

Gewinner der Situation ist der Schweizer Franken, laut Marktteilnehmern die klassische Fluchtwährung für Vermögende in den Schwellenländern, die ihr Geld in Sicherheit bringen. Mit 1,1286 Franken ist der Euro zum Franken erstmals seit fast einem Jahr unter der Marke von 1,13 Franken.

Hellofresh verschiebt Break Even

United Internet hat im zweiten Quartal etwas mehr verdient als erwartet, der Kurs steigt um 4,6 Prozent. Und Hellofresh hat zwar die Umsatzprognose erhöht, rechnet mit einem Erreichen der Gewinnschwelle nun aber erst für das kommende Jahr und damit nicht mehr fürs vierte Quartal. Der Kurs gibt um 1 Prozent nach.

Bei Salzgitter liegen die Kennziffern leicht unter den Erwartungen, der Kurs zieht trotzdem etwas an. Scout24 und Talanx liegen nach ihren Zwischenberichten kaum verändert im Markt.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.405,89 -0,60 -20,39 -2,80 Stoxx-50 3.085,23 -0,48 -14,89 -2,91 DAX 12.339,31 -0,68 -85,04 -4,48 MDAX 26.599,67 -0,27 -72,03 1,52 TecDAX 2.920,89 -0,08 -2,23 15,49 SDAX 12.292,48 -0,68 -83,64 3,41 FTSE 7.629,83 -0,48 -37,18 -0,05 CAC 5.393,23 -0,40 -21,44 1,52 Bund-Future 163,41% 0,09 3,01 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 7.45 Uhr Fr, 17.27 Uhr % YTD EUR/USD 1,1383 -0,01% 1,1383 1,1417 -5,3% EUR/JPY 125,51 -0,24% 125,49 126,31 -7,2% EUR/CHF 1,1318 +0,04% 1,1305 1,1349 -3,4% EUR/GBP 0,8931 +0,09% 0,8926 0,8931 +0,5% USD/JPY 110,25 -0,22% 110,25 110,64 -2,1% GBP/USD 1,2744 -0,11% 1,2754 1,2784 -5,7% Bitcoin BTC/USD 6.424,48 +0,6% 6.364,29 6.471,72 -53,0% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre n.def. n.def. VALUE! Deutschland 10 Jahre n.def. n.def. VALUE! USA 2 Jahre n.def. n.def. VALUE! USA 10 Jahre n.def. n.def. VALUE! Japan 2 Jahre n.def. n.def. VALUE! Japan 10 Jahre n.def. n.def. VALUE! ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,41 67,63 -0,3% -0,22 +14,1% Brent/ICE 72,58 72,81 -0,3% -0,23 +13,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.206,04 1.211,65 -0,5% -5,62 -7,4% Silber (Spot) 15,26 15,32 -0,4% -0,05 -9,9% Platin (Spot) 818,35 828,10 -1,2% -9,75 -12,0% Kupfer-Future 2,73 2,74 -0,3% -0,01 -18,2% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 13, 2018 03:30 ET (07:30 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.