Die Henkel AG & Co. KGaA gliedert ihre Aktivitäten in drei Segmente, in denen sie jeweils weltweit führend ist. Fast die Hälfte der Umsätze erzielt Henkel mit Klebstoffen, Dichtstoffen und Funktionsbeschichtungen, die in der Sparte Adhesive Technologies geführt werden. In der Sparte Beauty Care (Anteil: 19 %) werden Haarkosmetika sowie Produkte für die Körper-, Haut- und Mundpflege (z.B. Schwarzkopf) angeboten, während das dritte Segment (Laundry & Home Care; Umsatzanteil: 33 %) Wasch- und Reinigungsmittel wie etwa Persil, Perwoll oder Pril umfasst.

Mit dieser Aufstellung erzielt Henkel stetiges Wachstum und hat den Umsatz zwischen 2012 und 2017 von 16,5 Mrd. Euro auf 20,0 Mrd. Euro gesteigert. Dazu beigetragen haben auch mehrere Übernahmen, mit denen Henkel sein Produkt-, Marken- und Technologieportfolio stetig erweitert. Doch auch das organische Wachstum war in den letzten Jahren beachtlich und lag seit 2012 immer zwischen ...

