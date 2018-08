Das war so nicht zu erwarten: HelloFresh (WKN: A16140) gewinnt nach dem IPO im Oktober 2017 immer mehr an Boden. Der operative Break-Even wird nun für 2019 anvisiert. Das gab der Platzhirsch im Lebensmittel-Lieferservice am Montag bei der Präsentation der Q2-Zahlen bekannt. Damit kommt die schwarze Null ein bisschen später wie geplant, das ist aber halb so wild. Zudem schickte man gleich noch eine Prognoseerhöhung hinterher.

Dank "der starken Margenentwicklung" im ersten Halbjahr will sich HelloFresh auf neue Investitionen fokussieren. Nun möchte sich der 2-Milliarden-Euro-Konzern im zweiten Quartal dem weiteren Ausbau seiner globalen Führungsposition widmen. Und es soll massiv investiert werden. So wurden neue Investitionsziele für das zweite Halbjahr 2018 ausgegeben. Dabei wird das Umsatzwachstum im Geschäftsjahr 2018 aufgrund der geplanten Investitionen in nachhaltiges Wachstum nun bei 32% - 37% erwartet anstatt bisher 30% - 35%. Die Chancen stehen gut, dass der Titel bald auf neue Rekordstände vorrückt. Denn HelloFresh verzeichnet horrende Zuwachsraten an Kunden!

Seit Oktober 2017 an der Börse - HelloFresh

Die HelloFresh-Q2-Zahlen im Detail (können sich sehen lassen)

Beim Konzernumsatz legte HelloFresh einen Sprung von +48% im Vorjahresvergleich ...

