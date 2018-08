Welch eine Hitze: genau richtig oder too much?

Wann hatten wir zuletzt in Deutschland solch einen Sommer? Messdaten und Werte können zum Beispiel dem weit zurückreichenden Archiv bei Kachelmannwetter entnommen werden. Ist das dieses Jahr eigentlich eine einmalige Sache oder können wir schon vom Beginn des Klimawandels sprechen?

Wie heißt es so schön: des einen Freud ist des anderen Leid. Abgesehen davon: eine Dürreperiode kann durchaus auch wirtschaftliche Folgen haben.

Zu den Gewinnern dieser heißen Tage dürfte alles gehören was Kühlung verspricht. Ich kann mir vorstellen, Klimageräte und Ventilatoren sollten diese Saison keine Ladenhüter bleiben, Freibäder einen regen Betrieb verzeichnen können und auch Zufriedenheit vorherrschen bei der deutschen Touristenbranche, wie an der Nordsee und Ostsee. Kalte Getränke, Speiseeis, Eiswürfel, Kühlakkus… also bei solchen Temperaturen sollten die Umsätze nicht bescheiden ausfallen. Leichte Bekleidung steht auf der Tagesordnung und Artikel für Freizeit-und Wasserspaß, Beschattung, Bademode, Kühltaschen und einiges andere könnten sich gut verkaufen.

Temperaturen über 30 Grad sind aber nicht für jeden und alles von Vorteil. Insbesondere für ältere oder kranke Menschen könnte sich das Wetter sehr belastend auswirken. Überhitzungsgefahr und Flüssigkeitsmangel sind sicher ernstzunehmende Risiken. Es arbeitet auch nicht jeder zu Hause oder in klimatisierten Büroräumen - viele Menschen müssen ihre Arbeit im Freien verrichten.

Den vollständigen Artikel lesen ...