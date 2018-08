Die Commerzbank hat Bayer nach einem Schadenersatzurteil in den USA auf "Buy" mit einem Kursziel von 111 Euro belassen. Die Forderung von gut 290 Millionen Dollar gegen den von Bayer frisch übernommenen US-Saatgutkonzern Monsanto wegen angeblich verschleierter Krebsrisiken des Unkrautvernichters Roundup sei unangenehmen für die Leverkusener, schrieb Analyst Daniel Wendorff in einer am Montag vorliegenden Studie. Monsanto dürfte gerade mal Prozessrücklagen von 250 Millionen Dollar auf der Seite haben. Die Rücklagen von Bayer für Rechtsstreitigkeiten hätten sich Ende 2017 auf 393 Millionen Euro belaufen uind seien wohl für anderes vorgesehen gewesen./ajx/zb Datum der Analyse: 13.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0026 2018-08-13/10:41

ISIN: DE000BAY0017