Der nächste Bullen-Markt lässt bei den Kryptowährungen weiter auf sich warten. Nach dem Anstieg im Juli auf über 8.000 US-Dollar fiel der Kurs in den letzten Tagen wieder an die Unterstützungszone bei 6.000 US-Dollar. Zu Wochenbeginn kann der Bitcoin ein leichtes Plus verzeichnen.

Den vollständigen Artikel lesen ...