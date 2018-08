Die Beteiligungsgesellschaft BB Biotech hat in den letzten Jahren ein erfolgreiches Biotech-Portfolio aufgebaut. Doch selbst die Profis können auch ab und an daneben liegen. So beispielsweise bei der Gesellschaft Tesaro. Vom einstigen Übernahmekandidaten hat sich das Unternehmen zum Rohrkrepierer entwickelt. Die Probleme sind hausgemacht.

Den vollständigen Artikel lesen ...