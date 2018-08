Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das DZ BANK-Derivate-Team stellt als Alternative zum Direktinvestment in die Aktie von MorphoSys (ISIN DE0006632003/ WKN 663200) eine 5,25% Aktienanleihe Classic 2019/08 (ISIN DE000DD97464/ WKN DD9746) mit dem Basiswert MorphoSys vor.Bis dato sei das laufende Jahr für MorphoSys sehr ereignisreich gewesen. Unter anderem habe der deutsche Biotech-Konzern im April den Schritt an die US-amerikanische Technologiebörse NASDAQ gewagt. Insgesamt habe aus dieser Transaktion ein Bruttoerlös von 239.006.800 US-Dollar erzielt werden können. Ein weiterer wichtiger Meilenstein in den vergangenen Monaten sei die Unterzeichnung eines globalen Lizenzvertrags mit Novartis über die Entwicklung und Vermarktung des in Zusammenarbeit mit Galapagos NV entwickelten Wirkstoffprogramms MOR106 gewesen. Zusätzlich zur Finanzierung des aktuellen und zukünftigen Entwicklungsprogramms durch Novartis hätten MorphoSys und Galapagos im Rahmen dieses Deals eine Vorauszahlung in Höhe von 95 Mio. Euro erhalten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...