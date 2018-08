Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Notierungen an der deutschen Börse litten am Freitag unter der Währungskrise in der Türkei und schwächten sich deutlich ab, so die Analysten der NORD LB. Die Angst vor Problemen für die Banken durch die Krise der türkischen Lira (TRY) habe die Aktie der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) am DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Ende um 4,05% fallen lassen, Commerzbank-Titel (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) hätten 3,50% nachgegeben. ...

