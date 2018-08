Ismaning (ots) - Prominente Unterstützung für exklusive Beauty-Linie: Unter dem Motto "Make-up für alle, die es schnell und einfach lieben" launcht der Ismaninger Omnichannel-Retailer eine neue Kosmetikmarke. "Hello Beautiful - einfach schön" wird von Lifestyle-Expertin Monica Ivancan und Top-Visagist Patrick Maldinger präsentiert und steht für unkomplizierte und trendige Looks im Handumdrehen. Über 15 hochwertige Produkte aus dem Bereich dekorative Kosmetik gehören zum Sortiment der Eigenmarke, die online und im TV in zwei unterschiedlichen Collections erhältlich ist. Während die Classic Collection Lieblingsstücke für den Alltag umfasst, stehen Produkte in saisonalen Farben für besondere Anlässe im Mittelpunkt der Limited Collections. Zudem werden die Produkte durch praktische Schminktipps ergänzt. Im Online-Shop unter www.hse24.de startet der Verkauf ab sofort, On Air geht "Hello Beautiful - einfach schön" erstmals am 18. August 2018. Monica Ivancan wird die Premiere begleiten und zukünftig mehrmals im Monat sowohl bei Live-Sendungen als auch bei HSE24 Facebook-Live zu Gast sein. Darüber hinaus wird sie die Marke bei externen Veranstaltungen als Brand-Ambassador vertreten.



"Als berufstätige Mama habe ich wie viele andere Frauen nur wenig Zeit für mein Make-up. Ich brauche Produkte, die ich problemlos und schnell anwenden kann. Genau das bietet 'Hello Beautiful - einfach schön'. Die Linie ist perfekt, um morgens vor dem Spiegel in nur wenigen Minuten den perfekten Look für den Tag zu zaubern", sagt Monica Ivancan.



"Mit Monica Ivancan haben wir ein authentisches Gesicht für unsere neue Beauty-Linie gewinnen können. Als erfolgreiche 'working mum', die mitten im Leben steht, passt sie perfekt zu unseren Kunden", sagt Eva Brüning, Bereichsleiterin Brand & Product Development & Sourcing und Mitglied der Geschäftsleitung bei HSE24. 'Hello Beautiful -einfach schön' haben wir genau auf die Bedürfnisse unserer Kunden hin entwickelt und erweitern damit unser Angebot an Eigen- und Exklusivmarken, das mittlerweile über 80 Prozent unseres Sortiments ausmacht."



Monica Ivancan ist durch zahlreiche TV-Formate bekannt. Bevor sie für Sendungen wie "Bachelorette - Die Traumfrau", "Das Model und der Freak" sowie für die Vorabendserie "Verbotene Liebe" vor der Kamera stand, begann die gebürtige Stuttgarterin mit kroatischen Wurzeln ihre Karriere als Model. Heute arbeitet die 41-Jährige auch als Moderatorin sowie Entertainerin und ist Botschafterin bekannter Marken. Besonders am Herzen liegen der zweifachen Mutter die Themen Gesundheit, Ernährung und Fitness. Als Yoga-Lehrerin und Ernährungsexpertin hat sich Monica Ivancan in den letzten Jahren ein zweites erfolgreiches Standbein aufgebaut. Sie gibt Kurse, ist Buchautorin und führt einen eigenen Blog.



Patrick Maldinger, bekannt als Make up Rocker®, ist einer der wichtigsten Newcomer-Visagisten Deutschlands. Seit acht Jahren ist der gebürtige Ravensburger international als Make-up Artist & Coach tätig. Davor hat er für große Kosmetik-Marken wie Maria Galland und Malu Wilz Beauté gearbeitet. Unter dem Namen "Diamond Face" führt er regelmäßig nationale und internationale Beauty-Workshops durch. Sein Beauty-Podcast "Jetzt wird's bunt" ist regelmäßig unter den internationalen Top 100 in der Kategorie "Mode & Schönheit".



Online ist Hello Beautiful auf https://bit.ly/2KKyAcJ erhältlich. Preispunkt des aktuellen Produktangebots: 9,98 EUR bis 39,98 EUR



