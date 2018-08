Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Ströer nach Zahlen von 72 auf 67 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Fundamental sehe es für den Werbekonzern gut aus, auch wenn es am Markt einige Sorgen gebe mit Blick auf das Wachstum, das Türkei-Geschäft und den Neuigkeiten zum möglichen Einstieg von Google in den deutschen Markt für Außenwerbung, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/tih Datum der Analyse: 10.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0041 2018-08-13/11:46

ISIN: DE0007493991