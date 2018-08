Toskana: Eine Liebe in Italien

Sicherlich hat jeder das Bild dieses typischen Panoramas im Kopf: eine hügelige Landschaft, ein altes Bauernhaus, einige Zypressen, kurvige Straßen und eine unendliche Weite. Wir sind in der Toskana.

Es gibt fast keine andere Landschaft, die eine solche Schönheit und Ursprünglichkeit zum Ausdruck bringt. Man will sofort losfahren und auf Entdeckungsreise gehen, und zum Entdecken bietet die Toskana sehr viel. Das Schöne an der Toskana ist, dass dort noch viel Geschichte und Tradition zu spüren ist und man das Gefühl hat, dass abseits der großen Städte, die Uhren (doch) noch etwas langsamer ticken.

Die Toskana besteht aus zehn Provinzen, in denen rund 3,7 Millionen Menschen auf einer Fläche von 23.000 Quadratkilometern wohnen. Florenz mit 380.000 Einwohnern ist die Hauptstadt der Toskana. Das Klima an der Küste ist eher mild und mediterran, im Hinterland im Sommer sehr heiß und trocken bis 35 Grad Celcius. Wirtschaftlich gesehen lebt die Toskana hauptsächlich von Tourismus, Wein und Oliven.

Das berühmte Panorama von Florenz (Bildquelle: Pixabay / DanielWanke)

Florenz

Florenz ist die Hauptstadt der Toskana und eine wunderschöne Stadt mit großem kulturellem Erbe. Bekannte Sehenswürdigkeiten sind die Ponte Vecchio, Michelangelos David und die Uffizien, beeindruckend ist der Dom S. Maria del Fiore mit typisch gotischer Architektur. Ein Erlebnis ist die Besteigung des Campanile di Giotto. Der Glockenturm steht neben dem Dom auf der Piazza del Duomo. Nach dem Erklimmen von 414 Stufen befindet man sich auf 85 m Höhe und hat einen faszinierenden Ausblick über Florenz. www.ilgrandemuseodelduomo.it

Siena

In Siena trifft man sich auf dem Piazza del Campo im Herzen der Stadt. Da der Platz abfallend ist, sieht man dort oft Einheimische oder Touristen auf dem Boden in der Sonne liegen. Man blickt direkt auf das Rathaus mit seinem Turm. Zweimal pro Jahr findet der Palio, ein traditionelles Pferderennen, in Siena statt. Bei diesem Spektakel kämpfen die Reiter der 17 Stadtteile Sienas in mittelalterlichen Kostümen gegeneinander. Für das Rennen, das auf dem äußeren Ring der Piazza del Campo stattfindet, wird dafür extra ein spezieller Belag aufgebracht. www.paliotours.com

Siena bei Nacht (Bildquelle: Pixabay / cocoparisienne)

Pisa

Der schiefe Turm ist einer der berühmtesten Türme der Welt und Weltkulturerbe seit 1987. Mit der Neigung von aktuell 5,5 Grad sieht es so aus, als würde er jederzeit umkippen. Der Turm ist 58,36 Meter hoch, hat 8 Etagen und 273 Stufen. Die Schieflage resultiert aus dem Bau auf lehmigem Boden, der bereits während dem Bau nachgegeben hatte. Für 18 Euro pro Person (auch für Kinder) kann man den Turm an der Piazza dei Miracoli besteigen. Es lohnt sich, vorab per Internet Tickets zu reservieren, das erspart einem lange Wartezeiten vor Ort. www.opapisa.it

Bagni di San Filippo

50 km südlich von Siena befindet sich das älteste natürliche Heilbad der Welt. Schon im Altertum badeten hier die Römer in den heißen Quellen. Bei 38 Grad Celcius warmem Wasser kann man herrlich relaxen, die Felsendusche hat sogar 52 Grad. Ein Spaziergang entlang des Baches führt an vielen kleinen Becken vorbei, die mit milchig trübem Wasser gefüllt sind, reich an wertvollen Mineralien wie Schwefel, Sulfat, Kalzium und Magnesium. Aus dem Wald ragt ein riesiger, strahlend weißer Kalksinterabhang. Die Einheimischen nennen ihn Balena Bianca, den weißen Wal. www.bagnisanfilippoterme.it

