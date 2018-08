Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Zurich Insurance Group von 304 auf 302 Franken gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Geschäfte des Schweizer Versicherungskonzerns gewännen stetig an Schwung, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Montag vorliegenden Studie. Zurich scheine auf gutem Weg für die erwartete Wende./tih/la Datum der Analyse: 13.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: CH0011075394