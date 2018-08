Die türkische Zentralbank möchte zwar gegen die ungebremste Liraschwäche vorgehen, Investoren aber bauen durch eine ungeahnt starke Kapitalflucht immer mehr Druck auf. Ausländische Banken fürchten Kreditausfälle, die Aktien fallen! Wie die Notenbank in Ankara mitteilte, wurden die Reserveanforderungen an bestimmte Währungsgeschäfte heruntergeschraubt. Zudem wurden den heimischen Geschäftsbanken zusätzliche Refinanzierungsgeschäfte angeboten. Die Geldhäuser können sich zudem zusätzliche Mittel in Fremdwährung leihen, fraglich nur von wem.

Bankenkrise 2.0?

So schlimm ist das Gesamtbild noch nicht, aber die Alarmierung der EZB spricht schon für die Qualität der Krise. Dem Wertpapier der Banco Santander bekommen diese Nachrichten überhaupt nicht gut, das Papier fiel im heutigen Handel sogar auf ein frisches 18-Monatstief zurück. Hierdurch könnte sich für kurzfristig orientierte Anleger eine gute Short-Chance ergeben, trotzdem ...

