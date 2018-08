Die Schweizer Großbank UBS hat Adidas nach einer Investorenveranstaltung mit dem Finanzchef auf "Buy" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Die hohe Qualität der Ergebnisse zum zweiten Quartal habe sich bestätigt und außerdem sei unterstrichen worden, dass der Sportartikelhersteller bei schwächer abschneidenden Geschäftsbereichen schnelle Lösungen finden will, schrieb Analyst Fred Speirs in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/tih Datum der Analyse: 13.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0050 2018-08-13/12:51

ISIN: DE000A1EWWW0