Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für 1&1 Drillisch auf "Buy" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Die Neukundenzahl des Telekomanbieters wachse zwar weiter stark, habe seine Schätzung aber dennoch verfehlt, schrieb Analyst Cengiz Sen in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings liege der Fokus des Unternehmens neuerdings auch eher auf der Profitabilität als auf dem Marktanteil. Er glaubt, dass die Gewinnkraft im weiteren Jahresverlauf an Schwung gewinnt./tih/ajx Datum der Analyse: 13.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0053 2018-08-13/12:57

ISIN: DE0005545503