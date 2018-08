Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: wallstreet:online AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu wallstreet:online AG Unternehmen: wallstreet:online AG ISIN: DE000A2GS609 Anlass der Studie: Research Report (Anno) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 88,70 EUR Letzte Ratingänderung: - Analyst: Matthias Greiffenberger; Cosmin Filker Sehr hohes Wachstum in Aussicht - Überproportionale Ergebnisentwicklung erwartet Das Geschäftsjahr 2017 verlief äußerst erfolgreich für die Wallstreet:online AG. Das Unternehmen erzielte signifikante Umsatzsteigerungen und überproportionale Ergebnisverbesserungen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 erhöhte die Gesellschaft die Umsatzerlöse um 83,2% auf 5,19 Mio. EUR (VJ: 2,83 Mio. EUR ). Hintergrund dieser Entwicklung sind insbesondere die Vertriebserfolge im Bereich IR. So buchen zunehmend IR-Agenturen aus den USA und Kanada die Werbeplätze auf dem Portal w:o. Dementsprechend erhöhte sich auch der Anteil des Umsatzes aus dem Ausland. Der Auslandsumsatz stieg um 145,3% auf 2,84 Mio. EUR (VJ: 1,16 Mio. EUR ) und auch der Inlandsumsatz erhöhte sich um 40,3% auf 2,35 Mio. EUR (VJ: 1,68 Mio. EUR ). Die hohen Umsatzsteigerungen führten zu einer überproportionalen Ergebnisverbesserung und das EBIT erhöhte sich um 937,6% auf 1,89 Mio. EUR (VJ: 0,18 Mio. EUR ). Durch die starke Skalierbarkeit des Geschäftsmodells erhöhte sich die EBIT-Marge von 6,4% (2016) auf 36,4% (2017). Der Grund hierfür ist die äußerst stabile Kostenstruktur. So erhöhten sich die Kosten lediglich um 19,8% auf 3,33 Mio. EUR (VJ: 2,78 Mio. EUR ) und wurden verursacht durch eine leichte Erhöhung des Personalaufwands und der sonstigen betrieblichen Aufwendungen. Der operative Gewinn konnte durch die weiterhin vorhandenen Verlustvorträge nahezu vollständig an den Jahresüberschuss weitergereicht werden. Somit erhöhte sich der Jahresüberschuss um 943,1% auf 1,78 Mio. EUR (VJ: 0,18 Mio. EUR ), was einer Netto-Marge von 34,2% entspricht (VJ: 6,4%). Wir gehen davon aus, dass die hohe Wachstumsgeschwindigkeit auch zukünftig beibehalten werden kann und erwarten im Jahr 2018 ein Umsatzwachstum von 94,7% auf 10,10 Mio. EUR (VJ: 5,19 Mio. EUR ). Damit liegen am oberen Ende der Unternehmens-Guidance von 8,40 bis 10,30 Mio. EUR Umsatz für das Jahr 2018. Zusätzlich zum Wachstumsmarkt im Kerngeschäft, soll der Wachstumsmarkt um das Thema Kryptowährungen und deren Vermarktung über eine neu gegründete Tochtergesellschaft erschlossen werden. Hierzu wurden im Mai 2018 rund 5,92 Mio. EUR über eine Kapitalerhöhung eingeworben, welche der zusätzlichen Wachstumsfinanzierung dienen sollen. Mit der Kapitalerhöhung soll erstens die Reichweite der Portale gesteigert werden, von aktuell etwa 1,50 Mio. Unique Usern pro Monat auf rund 4 Mio. Unique User bis 2020. Zweitens wurde mit der Tochtergesellschaft ??zICO Consulting GmbH" die Plattform www.ICODeals.com gegründet, auf der ICOs vermarktet werden sollen. Später soll die Plattform auch zur Handels- und Zeichnungsplattform ausgebaut werden. Drittens ist Ende 2018 geplant, eine eigene Kryptowährung anzubieten. Diese soll auf einem Ökosystem aus Autoren, Plattform und Vermarktern basieren. Insgesamt gehen wir davon aus, dass das Unternehmen auch zukünftig äußerst dynamisch wächst. Durch die hohe Skalierbarkeit des Geschäftsmodells erwarten wir, dass sich das Ergebnis auch weiterhin überproportional steigern wird. Konkret erwarten wir ein EBIT in Höhe von 5,20 Mio. EUR (VJ: 1,89 Mio. EUR ) im Jahr 2018 und 5,66 Mio. EUR im Jahr 2019. Auf Basis unsers DCF-Modells haben wir ein Kursziel in Höhe von 88,70 EUR und vergeben wiederholt das Rating Kaufen. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/16789.pdf Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR. Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

