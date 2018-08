Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unicredit angesichts der sich verschärfenden Krise in der Türkei auf "Buy" mit einem Kursziel von 18,30 Euro belassen. Unter den europäischen Banken seien die spanische BBVA sowie die italienische Unicredit mit ihren Türkei-Geschäften am meisten betroffen, schrieb Analyst Ignacio Cerezo in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Ein Gewinnrückgang sei jeweils aber schon eingepreist./ajx/tih Datum der Analyse: 13.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0057 2018-08-13/13:03

ISIN: IT0005239360