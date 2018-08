Das Glyphosat-Urteil schickt die Bayer-Aktie (WKN: BAY001) auf Talfahrt: Ein US-Gericht verdonnert die Bayer-Tochter Monsanto zu 290 Millionen US-Dollar Entschädigung, weil seine glyphosathaltigen Unkrautvernichter namens Roundup Krebs verursacht haben sollen. Die Aktie des DAX-Konzerns rauscht um -11% abwärts. Mehr als 9 Milliarden Euro Börsenwert werden damit vernichtet.

Selbst für den liquiden Bayer-Konzern ist die Strafsumme über 290 Millionen US-Dollar für einen Einzelfall ein großer Batzen. Erinnerungen werden wach an Volkswagen: Aufgrund tausender bereits laufender und noch zu befürchtender Klagen, wächst nun die Angst vor weiteren Strafzahlungen in Milliardenhöhe. Der Agrarchemie- und Pharmariese reagierte zunächst nicht. Anleger gehen nun in Deckung.

"Science for a better life"

Mit diesem Slogan wirbt der Bayer-Konzern offiziell. Vor dem Hintergrund der aktuellen Gerichtsentscheidung bekommt die kürzlich geschehene Übernahme des Saatgutriesen Monsanto einen bitteren Beigeschmack.

Denn ...

