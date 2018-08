Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer nach einem Schadenersatzurteil gegen die Konzerntochter Monsanto wegen angeblich verschleierter Krebsrisiken ihres Unkrautvernichters Roundup (Glyphosat) auf "Overweight" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Die davon am Markt ausgelösten Sorgen seien deutlich übertrieben, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sieht die damit einhergehenden Kursverluste daher als gute Kaufgelegenheit./tih/ag Datum der Analyse: 13.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0069 2018-08-13/13:22

ISIN: DE000BAY0017