Themen heute:

INFINITI zeigt elektrifiziertes Performance-Konzept-Fahrzeug in Pebble Beach /// Wirecard und comdirect bieten kontaktloses Bezahlen per Wearable

1.

Das Konzept-Fahrzeug, das zum einen die performanceorientierten Pläne von INFINITI für die Elektrifizierung seiner Produktpalette unterstreicht, ist zugleich auch das erste Projekt, das unter der Leitung von Karim Habib, dem neuen Executive Design Director des Herstellers, und seinen Teams in Japan, Großbritannien und den USA realisiert wurde.

Das markante Konzept-Fahrzeug erlaubt zudem einen weiteren Zukunftsausblick und zeigt den Anspruch der Marke, wie intensive Fahrfreude gepaart mit der aufregenden Performance von elektrifizierten Antriebssträngen im Automobilbau zukünftig aussehen könnte. INFINITI hat bereits bei der Präsentation anderer wagemutiger Konzept-Fahrzeuge, wie zuletzt dem Prototype 9 anlässlich des Pebble Beach Concours d'Elegance 2017, nachhaltig dokumentiert, wie man sich diesem Thema stufenweise nähert. Mit der erneuten Präsentation eines auf Performance orientierten Konzept-Fahrzeuges festigt das Unternehmen zudem die grundsätzliche Philosophie der Leistungsfähigkeit zukünftiger Fahrzeuge und verweist erneut auf die Ankündigung im Januar dieses Jahres, dass INFINITI ab 2021 elektrifiziert wird. Das neue Konzept gibt klare Hinweise darauf, wohin sich die Marke bewegen wird. Elektrifizierung bedeutet Performance - die elektrifizierten Autos werden deshalb leistungsstark und effizient sein und große Freude am Fahren vermitteln. Das neue Konzept ist diesbezüglich eine physische Darstellung der elektrifizierten Performance-Zukunft."

2.

Wirecard, der internationale Innovationsführer im Bereich digitaler Finanztechnologie, und comdirect arbeiten zusammen, um ein kontaktloses Zahlungserlebnis per Wearable zu ermöglichen. Mit 2,4 Millionen B2C-Kunden ist comdirect eine der führenden Online-Banken in Deutschland.

Zusammen bieten Wirecard und comdirect mit dem Zahlungstechnologie-Partner Visa kontaktloses Bezahlen via Wearable während der deutschen Beachvolleyball-Meisterschaft 2018 an, die vom 31. August bis 2. September 2018 in Timmendorfer Strand stattfindet. Die Wearable-Aktion verläuft im Rahmen einer langfristigen Partnerschaft zwischen comdirect und dem Deutschen Volleyball-Verband (DVV). Übrigens steht jeder vierte (24%) Europäer kontaktlosen Zahlungen mit Smartwatch, Armband, Schlüsselanhänger oder anderen Wearables aufgeschlossen gegenüber, wie eine Umfrage unter 50.000 Menschen in neun europäischen Ländern ergeben hat.

Diesen Beitrag können Sie hier nachhören oder downloaden.