Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für 1&1 Drillisch nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Die Finanzergebnisse des Mobilfunkers lägen im Rahmen der Erwartungen, schrieb Analyst Jochen Reichert in einer ersten Reaktion am Montag. Entscheidender sei allerdings, dass das Neukundenwachstum im zweiten Quartal enttäuscht habe. Das entsprechend gesenkte Jahresziel für Neuverträge sei keine wirkliche Überraschung. 1&1 Drillisch könne seine Gewinnerwartungen dennoch erreichen, so Reichert. Die Neukundenschätzungen für 2019 und 2020 seien aber noch hoch - mit entsprechendem Risiko für Enttäuschungen./ag/ajx Datum der Analyse: 13.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0072 2018-08-13/13:53

ISIN: DE0005545503