Dow Jones received a payment from EQS/DGAP to publish this press release.

Original-Research: Expedeon AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Expedeon AG Unternehmen: Expedeon AG ISIN: DE000A1RFM03 Anlass der Studie: Initiation of Coverage Empfehlung: BUY seit: 13.08.2018 Kursziel: 2,65 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christian Orquera First Berlin Equity Research on 13/08/2018 initiated coverage on Expedeon AG (ISIN: DE000A1RFM03 / Bloomberg: EXN GR). Analyst Christian Orquera placed a BUY rating on the stock, with a EUR 2.65 price target. Abstract: Expedeon AG (previously called Sygnis) is a life science specialist offering premium tools and reagents for research activities in academia and the biopharma and diagnostic industries. The company's main patent-protected technologies include TruePrime for DNA amplification, RunBlue Electrophoresis for the separation and purification of DNA/proteins, plus Lightning-Link and CaptSure for labelling and immobilisation of molecules in immunoassays. On the basis of these technologies, Expedeon has created an attractive portfolio of product families that represent a breakthrough for selected genomic, proteomic and diagnostic applications. Due to superior features such as sensitivity, quality, accuracy, stability and scalability, Expedeon's products overcome the limitations of established technologies. They offer a real alternative in pioneering fields such as singe-cell analysis within next generation sequencing (NGS) and liquid biopsy for cancer diagnostics. We see product innovation and further market penetration driving Expedeon's strong top-line growth. We anticipate that FY/18 will be Expedeon's first EBITDA profitable full year. This is a key milestone in the company's history. We initiate coverage with a Buy rating and EUR 2.65 price target. First Berlin Equity Research hat am 13/08/2018 die Coverage von Expedeon AG (ISIN: DE000A1RFM03 / Bloomberg: EXN GR) aufgenommen. Analyst Christian Orquera stuft die Aktie mit einem BUY-Rating ein, bei einem Kursziel von EUR 2,65. Zusammenfassung: Die Expedeon AG (vormals Sygnis) ist ein Life-Science-Spezialist, der qualitativ hochwertige Tools und Reagenzien für Forschungsaktivitäten in den akademischen, biopharmazeutischen und diagnostischen Branchen anbietet. Zu den wichtigsten patentgeschützten Technologien des Unternehmens gehören TruePrime für die DNA-Amplifikation, RunBlue-Elektrophorese für die Trennung und Reinigung von DNA bzw. Proteinen, Lightning-Link und CaptSure für die Markierung und Immobilisierung von Molekülen in Immunoassays. Auf der Grundlage dieser Technologien hat Expedeon ein attraktives Portfolio von Produktfamilien geschaffen, die einen Durchbruch für ausgewählte genomische, proteomische und diagnostische Anwendungen darstellen. Aufgrund überlegener Funktionen wie Sensitivität, Qualität, Genauigkeit, Stabilität und Skalierbarkeit überwinden die Produkte von Expedeon die Einschränkungen etablierter Technologien. Sie bieten eine echte Alternative in zukunftsweisenden Bereichen wie der Einzelzellanalyse bei Next Generation Sequencing (NGS) und der Flüssigbiopsie für die Krebsdiagnostik. Wir sehen Produktinnovationen und eine weitere Marktdurchdringung als Treiber für das starke Umsatzwachstum von Expedeon in den kommenden Jahren. Wir gehen davon aus, dass das GJ/18 das erste EBITDA-profitable Gesamtjahr von Expedeon sein wird. Dies ist ein wichtiger Meilenstein in der Unternehmensgeschichte. Wir initiieren unsere Coverage mit der Empfehlung Kaufen und einem Kursziel von EUR 2,65. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/16791.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

(END) Dow Jones Newswires

August 13, 2018 07:32 ET (11:32 GMT)