Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Essilor nach Halbjahreszahlen von 127 auf 139 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Fusion mit dem italienischen Brillenhersteller Luxottica sollte wertsteigernd wirken, schrieb Analyst Michael Jüngling in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte rechnet in diesem Jahr mit einer Beschleunigung des Wachstums aus eigener Kraft./ajx/la

Datum der Analyse: 13.08.2018

