Wien (www.fondscheck.de) - Starfondsmanager Bill Gross hatte nach Einschätzung seines eigenen Chefs kein gutes Investmentjahr, so die Experten von "FONDS professionell".In einem Interview mit dem US-amerikanischen Sender "CNBC" habe Janus-Henderson-Chef Richard ("Dick") Weil eingestanden, dass Gross im vergangenen Jahr oft falsch gelegen habe. Er habe den Fixed-Income-Profi aber auch in Schutz genommen: "Niemand ist weniger glücklich über Gross' Investment-Performance als er selbst", habe Weil in einem Interview mit dem Fernsehsender gesagt. Er sei Gross treu geblieben. Der Fondsmanager sei "einer der großen Anleger unserer Zeit". ...

