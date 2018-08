Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Glencore von 550 auf 520 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Dominic O'Kane passte seine Gewinnschätzungen für den Bergbaukonzern nach dem Halbjahresbericht etwas nach unten an. Die Papiere seien im Branchenvergleich aber besonders attraktiv bewertet, erklärte er in in einer am Montag vorliegenden Studie./ag/tih Datum der Analyse: 13.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0082 2018-08-13/14:28

ISIN: JE00B4T3BW64