Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen für das dritte Geschäftsquartal von 63 auf 73 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Neu eingeführte Produkte dürften die Profitabilität des Herstellers von Gesundheitstechnik weiter antreiben, schrieb Analyst Bernhard Weininger in einer am Montag vorliegenden Studie. Er hob seine Gewinnschätzungen an. Das schon erhöhte Kursniveau spreche aber gegen einen weiteren deutlich Kursanstieg./tih/mis Datum der Analyse: 13.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0083 2018-08-13/14:28

ISIN: DE0005313704