Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Hella nach Zahlen von 48 auf 43 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst Sascha Gommel kritisierte in einer am Montag vorliegenden Studie einen verhaltenen operativen Gewinnschwung des Lichtspezialisten und Autozulieferers. Nach dem Zwischenbericht passte er seine Schätzungen an. Das niedrigere Kursziel steht aber im Zusammenhang mit einem allgemein reduzierten Bewertungsniveau in der Branche./tih/mis Datum der Analyse: 13.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0092 2018-08-13/14:51

ISIN: DE000A13SX22