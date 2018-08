Stuttgart (ots) -



Lottospieler in Baden-Württemberg konnten erstmals darüber entscheiden, welche Gewinne bei einer Landes-Sonderauslosung Ende September verlost werden. Das Ergebnis fiel eindeutig aus: Bargeld!



Über 30.000 Baden-Württemberger gaben von Ende Juli bis 12. August ihre Stimme auf einer eigens angelegten Internetseite ab. Die Tipper konnten wählen zwischen



- 100 Weltreise-Flug-Tickets zu je 10.000 Euro, - acht Porsche 911 Carrera S Cabrio zu je 125.000 Euro oder - zehn Mal 100.000 Euro in bar.



Drei Viertel entschieden sich für das Bargeld, rund 16 Prozent für die Porsche 911 und lediglich acht Prozent für die Weltreise-Flug-Tickets.



Die Landes-Sonderauslosung mit den zusätzlichen Geldgewinnen findet in Verbindung mit den Lotto-Ziehungen vom 26. und 29. September 2018 statt. An ihr nehmen alle in Baden-Württemberg für diese Ziehungen registrierten Lotto-Spielaufträge automatisch und ohne Mehreinsatz teil. Sonderauslosungen gehören fest zum Lotto-Kalender. Finanziert aus nicht abgeholten Gewinnen, bieten sie den Tippern zusätzliche Chancen ohne Mehreinsatz.



