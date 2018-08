Wien (ots) - Der führende deutsche Sportwettenanbieter bwin wird ab der Saison 2018/19 exklusiver Sportwettenpartner des 1. FC Köln. Der entsprechende Vertrag wurde zunächst für die kommenden drei Bundesliga-Spielzeiten bis zum Ende der Saison 2020/2021 geschlossen.



Als exklusiver Sportwettenpartner wird bwin großflächig auf drei TV-relevanten Bandenreihen des Partners sichtbar sein. Die Kooperation beinhaltet neben den klassischen Partnereinbindungen umfassende Integrationen auf der Website, der App und den digitalen Kanälen des Zweitligisten. Außerdem enthält bwin durch diese Partnerschaft Hospitality-Rechte sowie Branded Content Rechte.



Maßgeschneiderte Aktionen und Promotions für FC-Fans auf digitalen Kanälen und diversen Offline-Kanälen sollen zukünftig ebenso eine besondere Fan-Experience bieten wie "Money can't buy"-Aktionen zur Karnevalssaison.



Stephan Heilmann, verantwortlich für die Aktivitäten der Marke bwin in der DACH-Region: "Die Geißböcke sind 'spürbar anders': Hier fiebern nahezu alle Kölner mit ihrem Verein mit - gleich, ob er in der 1. oder in der 2. Bundesliga spielt. Diese hohe Identifikation macht den FC zu einem ganz besonderen Club. Deshalb freuen wir uns ganz besonders auf die Zusammenarbeit mit dem FC. Mit unserer Innovationspartnerschaft wollen wir dazu beitragen, gemeinsam neue Mehrwerte für die Fans rund um das eigentliche Spielerlebnis zu entwickeln."



FC-Geschäftsführer Alexander Wehrle: "Wir freuen uns, dass wir mit bwin eine starke Marke im Bereich Sportwetten für eine Zusammenarbeit gewonnen haben, die gerade im Fußball eine hohe Akzeptanz hat, zum FC passt und eine konsequent digitale Ausrichtung verfolgt. Wir werden gemeinsam interessante Angebote und Inhalte für unsere Fans entwickeln. Bei unseren bisherigen Partnern betsafe und bet90 bedanken wir uns herzlich für die Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren."



bwin ist die führende Sportwettenmarke von GVC Holdings PLC, einem global agierenden, börsengelisteten Online Gaming Unternehmen. Die Aktien von GVC Holdings PLC (LSE: GVC) notierten von 2004 bis zum 1. Februar 2016 am Alternative Investment Market der Londoner Börse (AIM). Am 1. Februar 2016 hat GVC die bwin.party digital entertainment plc. übernommen und ist seit Februar 2016 am Main Market der Londoner Wertpapierbörse gelistet.



Das Unternehmen ist ein führender E-Gaming Anbieter sowohl im B2C als auch im B2B Markt. GVC bietet die vier Haupt-Produktbereiche Online-Sportwette, Poker, Casino und Bingo an und hält hier jeweils führende Marktpositionen, unter anderem mit über 4,2 Milliarden Euro Sportwettenumsatz pro Jahr. Ihre wichtigsten Marken sind CasinoClub, Sportingbet, bwin, partypoker, partycasino und Foxy Bingo. Die Gruppe hat ihren Hauptsitz auf der Isle of Man und ist mit über 3.200 Angestellten und Mitarbeitern sowie 20 Büros in über 30 Märkten vertreten. GVC hält 16 Lizenzen, u.a. in Belgien, Frankreich, Irland, Italien, Deutschland (Schleswig-Holstein), Spanien, Malta, Dänemark, Großbritannien, Rumänien, Bulgarien, Südafrika und Curaçao. Als börsennotiertes Unternehmen ist GVC Mitglied des FTSE 250 Index, in dem Unternehmen vertreten sind, die weltweit anerkannte Standards im Bereich Corporate Responsibility erfüllen.



