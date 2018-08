Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Jenoptik nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Analyst Robin Brass attestierte dem Technologiekonzern in einer am Montag vorliegenden Studie ein starkes zweites Quartal mit Wachstum in allen drei Kernsparten. Er sieht die Wachstumsperspektiven für das Unternehmen weiterhin positiv./tih/mis Datum der Analyse: 13.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0101 2018-08-13/15:18

ISIN: DE0006229107