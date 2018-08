Die Türkische Lira (TRY) hat auch zum Wochenstart ihren Absturz fortgesetzt. Nun haben der türkische Finanzminister und die Zentralbank Notfallmaßnahmen ergriffen. Banken können sich zusätzliche Mittel in Fremdwährung leihen und Reserve-Anforderungen an bestimmte Währungsgeschäfte würden verringert. Außerdem werden Swap-Geschäfte mit ausländischen Devisen unterbunden. Dem Lira-Kurs hilft das nur wenig.

