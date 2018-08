Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Ströer nach jüngsten Berichten über den möglichen Einstieg von Google in den deutschen Markt für Außenwerbung auf "Buy" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Er würde solch einen Schritt eher als Chance denn als Bedrohung für Ströer sehen, schrieb Analyst Pierre Gröning in einer am Montag vorliegenden Studie. Seiner Ansicht nach gibt es nur einen Weg für Google, um diesen Markt nachhaltig zu erobern: eine Partnerschaft mit Ströer./tih/mis Datum der Analyse: 13.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0104 2018-08-13/15:25

ISIN: DE0007493991