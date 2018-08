Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Deutsche Post auf "Overweight" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Ihre Nettogewinnprognose für 2018 sei gestiegen, für 2019 bis 2020 aber in erster Linie wegen berücksichtigter Währungseffekte in der DHL-Sparte gesunken, schrieb Analystin Penelope Butcher in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/mis Datum der Analyse: 13.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0105 2018-08-13/15:29

ISIN: DE0005552004