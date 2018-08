Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Wacker Chemie auf "Buy" mit einem Kursziel von 157 Euro belassen. Eine Kürzung der Gelder für Photovoltaik in China habe auch Kürzungen der Produktionskapazitäten für Polysilizium großer Anbieter geführt, schrieb Analyst Christian Sandherr in einer am Montag vorliegenden Studie. Erstmals seit Juni seien die Preise für diesen Grundstoff für Solarpanelhersteller nun wieder gestiegen. Wacker sei dabei aber eines der wenigen Unternehmen mit weiterhin voller Auslastung./tih/mis Datum der Analyse: 13.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

