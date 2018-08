Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Ströer nach einem Medienbericht über einen möglichen Eintritt von Google in den deutschen Außenwerbe-Markt auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Ströer sei hierzulande stark mit Außenwerbung vertreten und wäre somit ein klarer Kandidat für eine Partnerschaft mit dem US-Internetriesen, sollte sich der Pressebericht bewahrheiten, schrieb Analystin Julia Matoshchuk in einer am Montag vorliegenden Studie. Investoren sollten auch nicht überrascht sein, habe Ströer doch während der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen betont, große Tech-Konzerne interessierten sich zunehmend für Außenwerbung./ajx/mis Datum der Analyse: 10.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0107 2018-08-13/15:36

ISIN: DE0007493991