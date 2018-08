Die NordLB hat die Einstufung für Hella nach Geschäftsjahreszahlen 2017/18 auf "Halten" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Der Autozulieferer wachse deutlich stärker als der Markt, was sich auch ergebnisseitig entsprechend niederschlage, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings gebe es angesichts der Zunahme weltweiter Handelskonflikte nun auch Unwägbarkeiten bezüglich der weiteren Entwicklung./ajx/ck Datum der Analyse: 13.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000A13SX22