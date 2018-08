Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Zug, 13. August 2018



Mit großer Trauer und Bestürzung haben die Leitungsgremien von iQ Power Licensing heute erfahren, dass Herr Helmut Latzel, Großaktionäre und Verwaltungsratmitglied der Gesellschaft, am vergangenen Freitag im Alter von 82 Jahren verstorben ist.



Das Management und der Verwaltungsrat drücken den Hinterbliebenen ihr tiefstes Mitgefühl aus.



Verwaltungsrat, Vorstand und Mitarbeiter trauern um einen herausragenden Unternehmer und werden das Unternehmen im Sinne von Herrn Latzel weiterführen.



iQ Power Licensing AG
Adresse: Metallstrasse 6, 6304 Zug
Land: Schweiz



