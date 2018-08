Der Euro hat am Montag zwischenzeitliche Verluste wieder ausgeglichen und leicht zugelegt. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1430 US-Dollar gehandelt und damit etwas über dem Niveau vom Freitagabend. Zwischenzeitlich fiel der Kurs bis auf 1,1365 Dollar und damit auf den schwächsten Stand seit Juli 2017. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1403 (Freitag: 1,1456) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8770 (0,8729) Euro.

Ungeachtet der leichten Erholung am Nachmittag wird der Euro nach wie vor durch den rasanten Kursverfall der Lira belastet. Die türkische Währung ist sehr schwach in die neue Woche gestartet und verzeichnete zweistellige prozentuale Wertverluste. Zeitweise mussten mehr als sieben Lira für einen Dollar gezahlt werden, für einen Euro wurden erstmals mehr als acht Lira fällig. Eine deutliche Erholung gab es im Anschluss nicht. Die Entwicklung rief am Markt Sorgen um einige europäische Banken hervor, die viel Geld in der Türkei investiert haben.

Erfasst werden von der Lira-Krise auch Währungen von großen Schwellenländern. Zwischenzeitlich standen besonders der südafrikanische Rand, die indische Rupie sowie der mexikanische Peso unter Druck. Ähnlich erging es dem russischen Rubel, der auch durch angekündigte Sanktionen der USA belastet wird.

Immerhin hat die Lira ihre Talfahrt am Montag im Tagesverlauf nicht weiter beschleunigt. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern haben Eingriffe der türkischen Zentralbank vom Montagmorgen die Währung etwas stabilisiert. Die Währungshüter setzen inzwischen darauf, die Liquidität der Banken und an den Märkten zu erhöhen. Dazu wurden die Reserve-Anforderungen an bestimmte Währungsgeschäfte verringert. Zudem wurden den heimischen Banken zusätzliche Refinanzierungsgeschäfte angeboten und Geldhäuser können sich zusätzliche Mittel in Fremdwährung leihen.

Die türkische Regierung greift unterdessen zu drastischen Maßnahmen und will nun Menschen für negative Kommentare über die wirtschaftliche Lage und den Absturz der Lira bestrafen.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,89330 (0,89675) britische Pfund, 126,11 (127,07) japanische Yen und 1,1338 (1,1391) Schweizer Franken fest. Der Preis für eine Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London auf 1200,35 (1214,40) Dollar festgesetzt./tos/jkr/she

