KSB SE & Co. KGaA: Anpassung der Umsatz- und Ergebnisprognose 2018 DGAP-Ad-hoc: KSB SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Prognoseänderung KSB SE & Co. KGaA: Anpassung der Umsatz- und Ergebnisprognose 2018 13.08.2018 / 17:49 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Anpassung der Umsatz- und Ergebnisprognose 2018 FRANKENTHAL: Der KSB Konzern passt die Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2018 an. Bedingt durch nachteilige Währungseinflüsse geht der KSB Konzern für das Geschäftsjahr 2018 insgesamt nur noch von einer moderaten Steigerung der Umsatzerlöse aus. Auch aufgrund der zunehmenden weltwirtschaftlichen und politischen Risiken, etwa in Form der Handelsstreitigkeiten, erwartet der KSB Konzern für das Gesamtjahr 2018 ein EBIT erheblich unterhalb des Vorjahrs. Darin enthalten ist die Vorsorge für ein Altprojekt in Großbritannien, über das KSB bereits am 2. Mai 2018 in einer Ad-hoc-Mitteilung informiert hatte. Der KSB Konzern, der 2018 unter einer komplett neuen Führung steht, verstärkte bereits in den ersten sechs Monaten dieses Jahres seine vertrieblichen Aktivitäten in den strategisch priorisierten Marktbereichen und analysiert verstärkt bestehende Kostenstrukturen, Prozessabläufe und Absatzchancen des Produktportfolios am Markt. Angesichts der sich verändernden Rahmenbedingungen verstärkt der KSB Konzern gezielt Prozess- und Produktinnovationen sowie die Fokussierung auf Effizienz- und Profitabilitätssteigerungen in allen Konzernbereichen. KSB veröffentlicht den Halbjahresbericht am 14. August 2018. Kontakt: Dr. Matthias Schmitz Geschäftsführender Direktor 13.08.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: KSB SE & Co. KGaA Johann-Klein-Strasse 9 67227 Frankenthal Deutschland Telefon: +49 6233 86-2020 Fax: +49 6233 86-3435 Internet: www.ksb.com ISIN: DE0006292030 WKN: 629203 Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 713721 13.08.2018 CET/CEST

