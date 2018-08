Bayer erwischt ganz schlechten Tag und zieht den DAX mit nach unten

Nach den deutlichen Kursverlusten vom Freitag legte sich zu Beginn der neuen Woche die Aufregung rund um die jüngste Schwäche der türkischen Lira ein wenig. Der DAX gab trotzdem keine allzu gute Vorstellung ab, unter anderem weil ein Indexschwergewicht einen besonders schlechten Tag erwischte.

Das war heute los. Die Bayer-Aktie (WKN: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017) erlebte einen regelrechten Absturz. Diese verlor in der Spitze fast 14 Prozent an Wert. Auslöser war das Urteil eines US-Gerichts. Dieses verurteilte die Bayer-Tochtergesellschaft Monsanto zu einer Schadenersatzzahlung an einen Krebspatienten in Höhe von 289 Mio. US-Dollar. In dem Urteil hieß es, dass Monsanto es versäumt hätte, vor den Krebsrisiken seines Unkrautvernichters Glyphosat zu warnen. Die Kursverluste der Bayer-Aktie hatten eine große Wirkung. Schließlich gehören die Leverkusener zu den DAX-Konzernen mit der höchsten Marktkapitalisierung.

Das waren die Tops & Flops. Mit einem zwischenzeitlichen Kursplus von knapp 2 Prozent konnte sich die SAP-Aktie (WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600) heute im DAX dagegen besonders positiv hervortun. Das Papier des größten Softwarekonzerns Europas profitierte unter anderem von der guten Stimmung an der US-Technologiebörse Nasdaq zu Beginn des Montaghandels.

