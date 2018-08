VTG Aktiengesellschaft erreicht wichtigen Meilenstein für die Nacco-Übernahme - Bieterkonsortium unterschreibt Verträge zum Erwerb des Auflagenpaketes DGAP-News: VTG Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Sonstiges VTG Aktiengesellschaft erreicht wichtigen Meilenstein für die Nacco-Übernahme - Bieterkonsortium unterschreibt Verträge zum Erwerb des Auflagenpaketes 13.08.2018 / 18:57 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. VTG Aktiengesellschaft erreicht wichtigen Meilenstein für die Nacco-Übernahme - Bieterkonsortium unterschreibt Verträge zum Erwerb des Auflagenpaketes - Waggonvermieter Wascosa AG und Investor Aves One AG unterzeichnen Verträge zum Erwerb des abzugebenden Geschäftsteils der Nacco-Gruppe - Wettbewerbsbehörden stellen Eignung des Bieterkonsortiums aus kartellrechtlicher Sicht fest - Wesentlicher Meilenstein der wettbewerbsrechtlichen Fragestellungen erreicht - Abschluss der Transaktion im zweiten Halbjahr 2018 angestrebt Hamburg, 13. August 2018. Die VTG Aktiengesellschaft (WKN: VTG999), eines der führenden Waggonvermiet- und Schienenlogistikunternehmen in Europa, hat für die Nacco-Übernahme einen wichtigen Meilenstein erreicht. Mit der heutigen Unterzeichnung der Kaufverträge durch ein Bieterkonsortium aus dem Waggonvermieter Wascosa AG, Luzern (Schweiz), der das operative Geschäft inklusive der Mitarbeiter und der Waggonmietverträge übernehmen wird, und der börsennotierten Aves One AG, Hamburg, die die zur Veräußerung bestimmten Waggons als Investor erwirbt, ist nun ein wesentlicher Schritt für die Erfüllung der Auflagen der Wettbewerbsbehörden gemacht. Zuvor hatten die Wettbewerbsbehörden festgestellt, dass es sich bei dem Konsortium um einen für kartellrechtliche Zwecke geeigneten Erwerber handelt. Zunächst hatten das Bundeskartellamt und die Österreichische Kartellbehörde dem Erwerb der Nacco im Frühjahr 2018 nur unter der Auflage einer Veräußerung von rund 30 Prozent des Nacco-Geschäfts an aus Wettbewerbsgesichtspunkten geeignete Dritte zugestimmt. In den vergangenen Monaten wurde dieses Auflagenpaket bestehend aus den deutschen und luxemburgischen Nacco-Tochtergesellschaften sowie den zugehörigen Mietverträgen und dem Eigentum an rund 4.400 Eisenbahngüterwagen einer Vielzahl von Kaufinteressenten angeboten. "Mit dem Verkauf eines Teils des Nacco-Geschäfts an das Bieterkonsortium aus Wascosa und Aves One kommen wir dem endgültigen Abschluss der Übernahme der Nacco-Gruppe, wenn auch in reduziertem Umfang, ein erhebliches Stück näher", erläutert Dr. Heiko Fischer, Vorsitzender des Vorstands der VTG Aktiengesellschaft. "Wir sind mit dem Verkaufsprozess und dem Ergebnis des Verkaufs trotz des langen Wartezeitraums zufrieden. Das Erreichen dieses Meilensteines lässt uns nun mit vollem Elan auf die finalen Vorbereitungen zum Vollzug der Übernahme und der anschließenden Integration zusteuern", schließt Fischer. Am 1. Juli 2017 hatte die VTG Aktiengesellschaft bekanntgegeben, dass sie die CIT Rail Holdings (Europe) SAS und damit die dazugehörige Nacco-Gruppe, einen mittelgroßen privaten Vermieter von Güterwagen in Europa, übernimmt. Über die VTG: Die VTG Aktiengesellschaft zählt zu den führenden Waggonvermiet- und Schienenlogistikunternehmen in Europa. Der Waggonpark des Unternehmens umfasst rund 80.000 Eisenbahngüterwagen, darunter schwerpunktmäßig Kesselwagen, Intermodalwagen, Standardgüterwagen sowie Schiebewandwagen. Neben der Vermietung von Eisenbahngüterwagen bietet der Konzern umfassende multimodale Logistikdienstleistungen mit Schwerpunkt Verkehrsträger Schiene sowie weltweite Tankcontainer-transporte an. Ihren Kunden bietet die VTG durch die Kombination der drei vernetzten Geschäftsbereiche Waggonvermietung, Schienenlogistik und Tankcontainerlogistik eine leistungsstarke Plattform für den internationalen Transport ihrer Güter. Der Konzern verfügt über langjährige Erfahrung und spezifisches Know-how, insbesondere im Transport flüssiger und sensibler Güter. Zum Kundenkreis zählen eine Vielzahl renommierter Unternehmen aus nahezu allen Industriezweigen, wie beispielsweise der Chemie-, Mineralöl-, Automobil-, Agrar- oder Papierindustrie. Im Geschäftsjahr 2017 erwirtschaftete die VTG einen Umsatz von 1.014 Millionen Euro und ein operatives Betriebsergebnis (EBITDA) von 343 Millionen Euro. Über Tochter- und Beteiligungsgesellschaften ist das Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg vorrangig in Europa, Nordamerika, Russland und Asien präsent. Zum 31. Dezember 2017 beschäftigte die VTG weltweit 1.500 Mitarbeiter. Die VTG AG ist im Regulierten Markt, Prime Standard, der Frankfurter Wertpapierbörse und zudem im Auswahlindex SDAX gelistet (WKN: VTG999). 