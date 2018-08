IRW-PRESS: Eloro Resources Ltd.: Eloro Resources berichtet über den neusten Stand des La Victoria Gold Projekt, Peru

Eloro Resources berichtet über den neusten Stand des La Victoria Gold Projekt, Peru

Toronto, Kanada, 13. August 2018 - Eloro Resources Ltd. (TSX-V: ELO; FSE: P2Q) (Eloro oder Unternehemen) ist erfreut über den neusten Stand des La Victoria Gold Projektes im Nordzentralen Mineralgürtel von Peru zu informieren, welches das Unternehmen mit seinem Joint Venture Partner EHR Resources (EHR) exploriert. EHR hält zurzeit 10% am Projekt über seine peruanische Tochtergesellschaft und besitzt das Recht bis zu 25% am La Victoria Projekt erwerben. Eloros peruanische Tochtergesellschaft besitzt zurzeit 90% am La Victoria Projekt. Eloro hat grade 3 Test-Bohrungen mit insgesamt 1242m im Rufina East Zielgebiet beendet. Es wurde entschieden, dass die 3 Bohrungen ERU-10, ERU-11 und ERU-12 genügend aussagekräftige Aussagen über das Zielgebiet aufzeigen sollten, wo bedeutende Goldwerte an der Oberfläche bereits nachgewiesen wurden (vgl. Pressemitteilung vom 6. Juni 2018). Tabelle 1 zeigt signifikante Resultate aus jeder der 3 Bohrungen auf. Abbildung 1 zeigt die Lage der Bohrungen auf und Abbildung 2 zeigt einen geologischen Querschnitt der Bohrungen ERU-11 und ERU-12. Das sind die folgenden Highlights:

- 3.71 g Au/t über 1.40m zwischen 367.0m und 368.3m im ERU-10

- 3.00 g Au/t über 0.60m zwischen 105.7m und 106.3m im ERU-10

- 1.80 g Au/t über 0.60m zwischen 319.8m und 320.4m im ERU-11

- 1.33 g Au/t über 1.30m zwischen 88.3m und 89.6m im ERU-11

- 0.83 g Au/t über 1.50m zwischen 161.7m und 163.2m im ERU-12

- 0.86 g Au/t über 0.50m zwischen 126.6m und 127.1m im ERU-12

Rufina ist eine von 6 Zielzonen des La Victoria Gold Projektes. Bohrungen in Rufina sind die ersten, die in diesem Zielgebiet getätigt wurden. Die erste und zweite Phase, welche 12 Bohrungen umfasste mit einer Gesamtbohrlänge von 4281m (vgl. Pressemitteilung vom 16. Januar 2018 und 6. Juni 2018), wurden so ausgelegt, dass die bis zu 500m Strike-Längen in den Zielzonen im NW und NE-SW die Mineralstruktur der oberflächliche geologische Kartographierung identifizieren und aufzeigen sollten. Alle Testbohrungen durchschnitten ausgedehnte Mineralisierungs- und Alterationszonen, darunter mehr als 60 anomale Goldintervalle, die in etwa auf 40 mineralisierten Strukturen verteilt sind. Viele dieser Strukturen korrelierten mit Zonen, die auf der Oberfläche abgebildet wurden. Die Goldmineralisierung und -veränderung bei Rufina erfolgt über 600m in der Breite, über 700m in der vertikalen Ausdehnung und etwa 600m entlang des Strikes.

Dr. Bill Pearson, P.Geo. President von Eloro sagte dazu: Die Resultate in Rufina sind soweit positiv und zeigen Anzeichen eines großen epithermalen goldmineralisiertem Systems bei La Victoria auf. Die weiteren Bohrungen müssen sich jedoch auf den wahrscheinlichen Gesamtkernbereich konzentrieren, bei dem es sich vermutlich um San Markito handelt (Abbildung 3). San Markito ist die beste bisher identifizierte Zielzone auf dem Konzessionsgebiet, wo eine Gold- und Silbermineralisierung in einer ausgedehnten, symmetrischen Alterationszone sowohl in den Sedimenten der Chimú Formation als auch in den dioritischen Intrusiven gefunden wurde. Dieses Ziel wird im Mittelpunkt weiterer Bohrungen in La Victoria stehen. Die Arbeit wird fortgesetzt, sobald die endgültigen Bohrgenehmigungen für San Markito vorliegen.

Tom Larsen, Chairman und CEO sagte: Das geologische Team von Eloro macht weiterhin gute Fortschritte, um das umfangreiche und komplexe epithermale Goldsystems in La Victoria zu verstehen. Wir werden in Kürze mit der geologisches Kartierungs- und Probebohrungen in San Markito beginnen. Dem wird ein Bohrprogramm folgen, sobald die endgültigen Bohrgenehmigungen vorliegen.

Dieser Text wurde aus dem englischen Originaltext übersetzt. Maßgebend ist der Originaltext.

Qualified Person

Dr. Bill Pearson, P.Geo., Qualified Person gemäß National Instrument 43-101 hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.

Die Untersuchungen wurden bei SGS del Perú S.A.C. Labor in Lima, Peru ausgeführt. Eloro verwendet einen branchenüblichen QA / QC-Prozess, der zusätzlich zu dem strengen internen QA / QC-Prozess, der von SGS del Perú S.A.C. eingesetzt wird, in einem externen Labor, das auch Blanks, Duplikate, Standards und Kontrollen umfasst.

Über Eloro Resources Ltd.

Eloro ist ein Explorations- und Minenerschließungsunternehmen mit einem Portfolio an Gold- und Basismetall-Grundstücken in Nord- und West-Quebec. Eloro besitzt 90% Anteil am La Victoria Gold/Silber Projekt. Dieses liegt im produktiven North-Central Mineral Belt von Peru. Das La Victoria Projekt hat eine Fläche von 89,3 Quadratkilometern und befindet sich in einem 50 km Radius zu mehreren großen bereits rentabel produzierenden Goldminen, drei der Goldminen befinden sich sogar in Sichtweite zum Grundstück. Die Umgebung weist eine gute Infrastruktur auf, mit Zugang zum Straßennetz, Wasser und Elektrizität und liegt auf einer Höhe von 3,100m bis 4,200m über dem Meeresspiegel.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Tom Larsen, Chairman & CEO oder Jorge Estepa, Vizepräsident von Eloro Resources Ltd. (416) 868-9168.

20 Adelaide Street East, Suite 200

Toronto, Ontario CANADA M5C 2T6

Tel.: (416) 868-9168

Fax: (416) 361-1333

TSX.V Symbol: ELO

www.elororesources.com

Inhalte dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen enthalten. Aussagen, welche zukunftgerichtete Informationen enthalten, drücken zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung die Pläne des Unternehmens, Schätzungen, Prognosen, Vorhersagen, Erwartungen oder Überzeugungen in Bezug auf kommende Ereignisse oder Ergebnisse aus und werden auf Grund von derzeit für das Unternehmen verfügbaren Informationen als berechtigt angenommen. Es gibt keine Sicherheit dafür, dass zukunftgerichtete Aussagen sich als zutreffend herausstellen werden. Tatsächliche Resultate und zukünftige Ereignisse können erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Leser sollten sich nicht übermäßig auf zukunftgerichtete Informationen verlassen.

Weder die TSXV, noch ihr Regulation Services Provider (wie der Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert wird), sind für die Zulänglichkeit oder Exaktheit dieser Veröffentlichung verantwortlich zu machen.

Tabelle 1: Wesentliche Resultate der Proben der Boru

ngen

ERU-10, -11 & -12, Rufina East Zielzone

A. Hauptmineralisierungsintervalle im Bohrloch ERU-1

(Komplett)

From To LengtAu Description

m m h m g/t

63.00 63.50 0.50 0.40Moderately sericitized

diorite hosting a 1m massive

sulfide & quartz vein with

crustiform texture and 3/m

millimetric FeOx

veinlets.

105.70106.300.60 3.0055cm crustiform texture

massive sulfide + quartz

vein, FeOx stockwork in

moderate to strong

sericitized diorite & weak

chlorite.

124.00125.001.00 0.50Moderately sericitized & weak

chlorite diorite, quartz

irreg. veinlets, FeOx

stockworks, including a 4cm

massive sulfide & quartz

vein

234.00235.001.00 0.60Moderately sericitized,

chloritized carbonaceous

diorite, sulfides veinlets

4/m and 30 cm massive

sulfides & quartz crustiform

vein.

253.00253.500.50 0.70Hydrothermal breccia with

shale and moderately

silicified diorite and gouge

close to a shear

zone.

338.00339.001.00 0.90Moderately to strongly

sericitized diorite with

quartz, ad,

py, aspy, cpy veinlets and py-

aspy

pervasive dissemination

(3-5%).

367.00367.800.80 4.900.7 m crustiform/coliform text

ures quartz-massive sulfides

vein

367.80368.300.50 1.80Moderately to strongly

sericitized diorite, 5/6

quartz-sulfide

veinlets.

Overall section 3.71 gAu/t

over

1.40m.

B. Hauptmineralisierungsintervalle im Bohrloch ERU-1

1

(Komplett)

From To LengtAu Description

m m h m g/t

17.80 18.30 0.50 0.40Moderately to strong FeOx

stockwork, fine veinlets,

2cm massive sulfides/quartz

veinlets in

mod

erate to strong sericitized di

orite

73.30 74.30 1.00 0.90Quartz & sulfides crustiform

vein and rare veinlets in

moderately sericitized

diorite

88.30 89.30 1.00 1.33Quartz & sulfides (massive

Aspy-Py) crustiform vein and

veinlets in moderate to

strong sericitized diorite,

includes 1.0m @1.69g/t

Au

89.30 89.60 0.30

146.30146.700.40 0.91Quartz & sulfides (Aspy-Py)

crustiform vein and veinlets

in moderately sericitized

diorite

248.60249.300.70 0.34Vein zone, Quartz & sulfides

(Py-Po-Aspy) vein (20cm) and

veinlets in moderately

sericitized

diorite

316.30317.100.80 0.65Vein zone, Quartz & sulfides (

Qz-Aspy

and Aspy-Py) vein (5cm) and

veinlets in moderately

sericitized

diorite

319.80320.400.60 1.80Quartz & sulfides crustiform

vein in moderately

sericitized

diorite

348.80349.300.50 0.37Veinlets Quartz-Py (1-2mm),

in moderately sericitized

diorite

C Hauptmineralisierungsintervalle im Bohrloch ERU-12

(Komplett)

From To LengtAu Description

m m h m g/t

125.60126.601.00 0.31Veinlets Quartz-Py-Chlorite,

Py diss, in moderately

sericitized

diorite

126.60127.100.50 0.86Vein zone, Quartz & sulfides

(Py-Aspy) vein (10cm) and

veinlets in moderately

sericitized

diorite

161.70163.201.50 0.83Brecciated vein with abundant

py-aspy, quartz and sulfides

intergrowths

251.50252.000.50 0.34Vein Quartz - Aspy - Py in

moderately sericitized

diorite

269.40270.801.40 0.40Vein zone, Quartz & sulfides

(Py-Aspy) vein (5cm)

& rare veinlets in moderately

sericitized

diorite

295.70296.200.50 0.31Vein zone, 2 & 4cm Quartz-Aspy