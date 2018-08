Der Autozulieferer Continental steckt in der Bredouille. Die Ankündigung des größten Konzernumbaus in der Firmengeschichte vor knapp einem Monat hat nach wie vor keine neue Fantasie am Aktienmarkt entfachen können. Was vor allem auch damit zu tun hat, dass man am Markt die Pläne für einen Börsengang der Antriebssparte Powertrain derzeit sehr kritisch einschätzt. Continental ...

Den vollständigen Artikel lesen ...