Holger Scholze mit der Vorschau auf die wichtigsten Konjunktur- und Unternehmensdaten, die am Dienstag, dem 14. August 2018, veröffentlicht werden. Dabei steht auch das Wirtschaftswachstum (BIP) in Deutschland und der Euro-Zone auf der Agenda. Außerdem werden Aareal Bank, Bilfinger, Biotest, CECONOMY, Deutsche Wohnen, K+S, Manz AG, Nordex, RWE, Singulus, Software AG, Symrise, The Home Depot u.a. Quartalszahlen vorlegen.