Weiterstadt (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Querverweis: Video ist abrufbar unter: http://www.presseportal.de/nr/28249 -



- SKODA AUTO Deutschland Duo Fabian Kreim/Frank Christian fordert bei ADAC Rallye Deutschland die weltbesten Teams heraus - Heim-Rallye zugleich Vorbereitung auf nächsten Start in der FIA Rallye-Europameisterschaft (ERC) - Fabian Kreim: "Wir haben noch ein paar Rechnungen mit der Rallye Deutschland offen" - Video: Kreim/Christian testen die limitierte Sonderedition SKODA FABIA R5 für die Straße



EM-Spitzenreiter Fabian Kreim (D) und sein Beifahrer Frank Christian (D) visieren bei der ADAC Rallye Deutschland einen Top-5-Platz an. Das Heimspiel in der der FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC 2) ist für das SKODA AUTO Deutschland Duo in diesem Jahr zugleich die perfekte Vorbereitung auf die nächsten Aufgaben in der FIA Rallye-Europameisterschaft (ERC). Mit gut 325 Wertungskilometern zwischen den Weinbergen und den weltberühmten Prüfungen auf der Panzerplatte ist das WM-Event in Deutschland die längste Rallye im Jahr 2018 für Kreim/Christian im SKODA FABIA R5. Auch die Konkurrenz aus dem SKODA Lager dürfte vom 16. bis 19. August eine extreme Herausforderung werden.



"Ich freue mich riesig, dass wir die Marke SKODA auch in diesem Jahr in Deutschland präsentieren können! Das Heimspiel ist ein absolutes Highlight, auch wenn durch unseren EM-Start dieses Mal die Situation etwas anders ist. Die Deutschland-Rallye ist zugleich Vorbereitung auf die Barum-Rallye eine Woche später. Die perfekte Ausgangssituation, um in der Heimat ohne großen Druck ein gutes Ergebnis herauszufahren. Ein Platz unter den Top 5 in der WRC 2 sollte unser Ziel sein", sagt Fabian Kreim.



Kein illusorisches Ziel, schließlich hat Kreim in seiner Premierensaison in der EM bereits seine internationale Klasse nachgewiesen und gilt als Asphaltspezialist. Nach Platz zwei beim Lauf auf Gran Canaria feierte der 25-Jährige im Juli bei der ,Rally di Roma Capitale' seinen ersten Klassensieg. Kreim reist deshalb als aktueller Spitzenreiter der U28-Wertung der EM zu seinem Heimspiel an. "Das alles gibt jede Menge Selbstbewusstsein und macht Lust auf mehr", sagt der SKODA FABIA R5-Pilot und gibt die Devise für das WM-Heimspiel aus: "Ich muss einfach konzentriert meine Leistung bringen und mir keine unnötigen Fehler leisten. Dann kommt von ganz allein ein gutes Resultat heraus."



Als Einstimmung auf die Deutschland-Rallye testeten Fabian Kreim und Frank Christian die Sonderedition SKODA FABIA R5 für die Straße - ein Video (https://www.youtube.com/watch?v=5C9sWD5yFbY&feature=youtu.be) zeigt die Highlights dieser besonderen Probefahrt sowie dynamische Aufnahmen des FABIA R5-Rallye-Autos. Mit dem in Deutschland auf 600 Exemplare limitierten und besonders sportlichen Sondermodell feiert SKODA den zweiten Titelgewinn in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC 2) in Folge. Dieser spezielle FABIA R5 besitzt als einzige Version dieser Baureihe einen 1,4 TSI-Benziner, der 92 kW (125 PS)* leistet. Zum reichhaltigen Lieferumfang der Sonderedition gehören ein tiefergelegtes Sportfahrwerk, attraktive 17-Zoll-Felgen, das Infotainment-Navigationssystem Amundsen, Sportsitze und Multifunktions-Sportlenkrad. Der SKODA FABIA R5 für die Straße kostet 22.990 Euro und jedes einzelne Auto wird mit einem nummerierten Zertifikat ausgegeben. Und die Sonderedition hat definitiv das Rallye-Gen, wie Kreim/Christian bei ihrer rasanten Fahrt eindrucksvoll nachweisen konnten.



In ihrem eigenen Arbeitsgerät, dem Rallye-Fahrzeug SKODA FABIA R5, hatten Kreim/Christian schon bei der Deutschland-Rallye im vergangenen Jahr ihre Klasse gezeigt. Die deutschen Meister überzeugten mit einer spektakulären Prüfungsbestzeit in der WRC 2-Kategorie, ehe sie von einem Wildunfall gestoppt wurden. Auch in diesem Jahr stehen wieder die schon legendären Highlights auf dem Plan: Am Freitag zunächst die Prüfung ,Mittelmosel', auf der der Odenwälder Kreim 2017 erstmals der Schnellste in der WRC 2 war. Samstag folgen vier Prüfungen auf der Panzerplatte über gut 95 Kilometer. Tausende Fans werden auf dem Gelände des Truppenübungsplatzes Baumholder wieder zu einem der Highlights der Rallye-WM erwartet, auf dem unterschiedliche Beläge von rauem Asphalt bis zu Betonplatten mit mächtigen Hinkelsteinen an den Rändern zu bewältigen sind.



Mindestens genauso hart wie die Pisten wird die Konkurrenz. Topfavorit ist sicher Jan Kopecký (CZ) vom Werksteam SKODA Motorsport. Der Routinier hat in diesem Jahr bei jedem seiner drei Start in der WRC 2 triumphiert und gilt als absoluter Asphaltkönig. Auch sein junger Teamkollege Kalle Rovanperä (FIN) gehört zu den Podestanwärtern, genau wie der amtierende Europameister Kajetan Kajetanowicz aus Polen.



"Fabian Kreim hat in diesem Jahr gegen harte internationale Konkurrenz sehr starke Leistungen gezeigt und reist als aktueller U28-Spitzenreiter der FIA Rallye-Europameisterschaft an. Wir sind überzeugt, dass er seinen Aufwärtstrend gemeinsam mit Copilot Frank Christian auch bei unserem Heimspiel in der Rallye-WM nachweisen kann. Wir freuen uns auf einen großen Auftritt der Marke SKODA", sagt Christof Birringer, Leiter der Unternehmenskommunikation von SKODA AUTO Deutschland.



Wussten Sie schon, dass...



... SKODA mit sieben Siegen in acht Läufen auch in diesem Jahr die dominante Marke in der WRC 2 ist? Sechsmal triumphierten Werkspiloten von SKODA Motorsport, wobei Titelverteidiger Pontus Tidemand (S) und Jan Kopecky (CZ) bislang jeweils drei Siege auf dem Konto haben. Bei der Rallye Finnland triumphierte am letzten Juli-Wochenende der einheimische SKODA Privatfahrer Eerik Pitarinen.



Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Ab dem 1. September 2018 wird der WLTP den neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ) ersetzen. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unter www.skoda-auto.de/wltp.



Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren. Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind, werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzliche Angabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendung freiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegeben werden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuelles Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.) können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen und die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.



* Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen und CO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de), unentgeltlich erhältlich ist.



FABIA R5 1,4 TSI DSG 92 kW (125 PS) innerorts 6,2 l/100km, außerorts 4,2 l/100km, kombiniert 4,9 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 115 g/km, CO2-Effizienzklasse B



OTS: Skoda Auto Deutschland GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/28249 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_28249.rss2



Pressekontakt: Christof Birringer Leiter Unternehmenskommunikation Telefon: +49 6150 133 120 E-Mail: christof.birringer@skoda-auto.de



Ulrich Bethscheider-Kieser Leiter Produkt- und Markenkommunikation Tel. +49 6150 133 121 E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.de