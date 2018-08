Die Aktie der Heidelberger Druckmaschinen AG beendete im Oktober 2017 eine über einjährige Aufwärtsbewegung und ging in eine ausgeprägte Korrektur über. Diese stellt sich augenblicklich dreiteilig dar. Das Korrekturtief der ersten Abwärtswelle wurde am Februar bei 2,50 Euro markiert.

An dieses Tief schloss sich eine Aufwärtsbewegung an, die bis in die erste Maiwoche andauerte und den Kurs der Aktie wieder auf 3,28 Euro ansteigen ließ. Insgesamt dreimal wurde diese Marke von den Käufern attackiert. ... (Dr. Bernd Heim)

