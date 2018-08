Der Kursverfall der türkischen Lira bereitet US-Investoren weiter Sorgen. Vor allem Bankenwerte leiden. Apple und Amazon setzen sich gegen den Trend durch.

Die Währungskrise in der Türkei hat zum Wochenauftakt erneut auch die US-Börsen belastet. Vor allem der Banken-Sektor stand unter Druck. So verloren die Aktien von Citigroup, Bank of America, Wells Fargo und JPMorgan zwischen 0,7 und 2,3 Prozent.

Angesichts des Kursverfalls der türkischen Lira hatte schon am Freitag die Sorge im Raum gestanden, manche der in der Türkei ausgereichten Kredite könnten Probleme bereiten. Gegen die pessimistische Stimmung stemmten sich die Titel von Apple und Amazon, die je rund 0,6 Prozent zulegten.

Die wichtigsten Indizes im Überblick

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,5 Prozent tiefer bei 25.187 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 gab 0,4 Prozent auf 2821 Zähler nach, der Index der Technologiebörse Nasdaq ...

